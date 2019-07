Estate in sicurezza, giornata di esercitazioni per i vigili del fuoco di Novafeltria

Si è conclusa alle ore 23:30 circa la giornata a tema “E..State in Salute e Sicurezza” svoltasi nella serata di ieri presso il centro storico del Comune di Novafeltria; l’evento, tramite la dislocazione di vari punti informativi, mezzi di soccorso in esposizione e varie dimostrazioni a tema, ha visto la partecipazione di tutti gli enti che, secondo le specifiche competenze, effettuano servizio di soccorso alla popolazione (Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Carabinieri, 118, Protezione Civile, ecc).

A conclusione della giornata, i Vigili del Fuoco del Comando di Rimini hanno effettuato in Piazza Roma una simulazione di intervento congiunto per incidente stradale con ferito incastrato a bordo di autovettura. La dimostrazione, svolta infatti in stretta collaborazione con Croce Verde Novafeltria, Polizia Stradale e Carabinieri, ha voluto esporre al pubblico accorso l’importanza dell’azione sinergica e coordinata tra i vari enti di soccorso che si trovino ad operare congiuntamente in uno scenario incidentale, con l’obiettivo unico di ottimizzare il soccorso ai feriti, ridurre al minimo i tempi di intervento e tutelare al tempo stesso la sicurezza dei soccorritori.

In particolare i Vigili del Fuoco, con una squadra completa a bordo di APS, hanno messo in atto le procedure standard per la messa in sicurezza del mezzo incidentato (che nel caso andato in scena presentava un principio di incendio), fase determinante questa per la sicurezza delle persone a bordo e degli stessi operatori. Sono state successivamente illustrate le specifiche tecniche e le varie attrezzature utilizzate per l’estrazione rapida dei feriti, in totale sinergia con il personale sanitario.