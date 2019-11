Estorce denaro ai familiari per soddisfare l'impulso al gioco: arrestato 40enne

Dalla ludopia al carcere, con le accuse di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri della Stazione di Saludecio, nelle prime ore del pomeriggio di sabato hanno tratto in arresto per il reato di estorsione e maltrattamenti in famiglia, un quarantenne di Mondaino. I militari, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta dai genitori conviventi dell’uomo, sono intervenuti presso la loro abitazione dove il 40enne, incurante della presenza dei carabinieri, continuava con le violenze sia fisiche che verbali, proferendo nei loro confronti reiterate minacce di morte con lo scopo di farsi consegnare del denaro da spendere nelle sale da gioco. A quel punto i militari sono stati costretti ad immobilizzarlo e a condurlo direttamente in carcere come disposto dall’Autorità Giudiziaria riminese al fine di tutelare i congiunti.

L’uomo, dagli elementi raccolti, negli ultimi anni a causa della dipendenza dal gioco, ha estorto ai genitori oltre 30.000 euro e non è nuovo a tali atteggiamenti aggressivi nei loro confronti, i quali per paura, non avevano mai sporto alcuna denuncia formale. Questo episodio sottolinea, ancora una volta, la necessità di affidarsi alle forze dell'ordine e di trovare in loro la protezione e la sicurezza, denunciando ogni fatto di violenza e attivando così tutti gli strumenti e la rete di protezione che l’Arma dei Carabinieri, diretta dalla Procura della Repubblica, mette a disposizione dei cittadini ed in particolari delle“fasce deboli”.