Evade dagli arresti domiciliari per andare a fare una passeggiata

La passeggiata è costata le manette a un 50enne riminese, già noto alle forze dell'ordine, sottoposto agli arresti domiciliari ma pizzicato fuori dalla sua abitazione. A sorprenderlo a spasso è stata una pattuglia dei carabinieri, impegnata proprio per controllare le persone sottoposto a misure restrittive, coi militari dell'Arma che lo hanno riconosciuto e bloccato. Arrestato e portato in caserma con l'accusa di evasione, processato per direttissima mercoledì mattina il giudice ha convalidato il fermo e disposto nuovamente gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.