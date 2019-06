Evade dagli arresti domiciliari per andare a rubare in un'azienda

Gli agenti delle Volanti, nella giornata di lunedì, sono intervenuti nel campo nomadi di via Islanda per arrestare uno zingaro 29enne già sottoposto ai domiciliari. Lo straniero, colpito dalla misura misura cautelare per reati contro il patrimonio, secondo quanto emerso è evaso dalla sua baracca per mettere a segno un furto di bancali in una ditta della zona. Il pesonale della Questura, intervenuto nel campo nomadi, ha individuato la refurtiva a ridosso dell'abitazione del 29enne che è stato arrestato per evasione e trasferito nel carcere dei "Casetti".