Evade dagli arresti domiciliari, per il rapinatore si aprono le porte dei "Casetti"

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno pattugliato l'intera Valmarecchia per prevenire i furti e garantire la tranquillità della vallata. Allo stesso tempo i militari della Stazione di Villa Verucchio hanno eseguito l'arresto di un 45enne, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari per rapina, evaso dalla propria abitazione lo scorso 26 giugno. Rintracciato poco dopo, la fuga è costata al malvivente un aggravamento della sua situazione e i domiciliari si sono trasformati con la reculsione nel carcere dei "Casetti". I controlli su strada hanno permesso di controllare 92 veicoli e identificare 150 persone oltre ad effettuare 25 verifiche sul rispetto dei protocolli post-epidemia. Per quanto attiene al rispetto del Codice della Strada, sono state elevate 11 sanzioni.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.