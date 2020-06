Evade dai domiciliari e rimane coinvolto in un incidente, ma i carabinieri lo riconoscono

A finire in manette venerdì pomeriggio a Cattolica un 46enne che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo, invece di restare nella sua abitazione, ha deciso di uscire rimanedo coinvolto in un incidente stradale. I carabinieri lo hanno però identificato intervenendo in aiuto alla polizia locale per i rilievi. Per il 46enne sono scattate le manette e questa mattina c'è il rito direttissimo.