Evade dai domiciliari: i Carabinieri lo scovano a fare l'autostop sulla Marecchiese

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno arrestato un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, residente a Verucchio, per il reato di evasione. Il 45enne era stato arrestato a novembre del 2019 per aver commesso una rapina a Rimini ai danni di un privato cittadino. Quindi, dopo aver scontato un periodo in carcere, era stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Verucchio.

Venerdì sera, durante un servizio di pattugliamento del territorio, i Carabinieri della Stazione di Villa Verucchio lo hanno sorpreso lontano dalla sua abitazione, lungo la Marecchiese, mentre era intento a fare l’autostop per dirigersi verso Rimini. Riconosciuto dagli operanti, è stato immediatamente fermato ed arrestato. L’arresto è stato avallato dal Pubblico Ministero di turno e l’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Novafeltria dove ha trascorso la notte. Sabato mattina si è tenuta l’udienza di convalida e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.