Evade dai domiciliari per fare una passeggiata: arrestato un 31enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Rimini, in un servizio di controllo del territorio effettuato giovedì notte, hanno arrestato in flagranza un 31enne di San Clemente, evaso dai domiciliati. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il permesso giornaliero di recarsi al lavoro. Era indagato nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per il reato di resistenza a pubblico officiale.

I Carabinieri hanno subito riconosciuto il 31enni e hanno notato che passeggiava invece di essere sul posto di lavoro. I militari lo hanno bloccato e sottoposto a controllo di polizia, accertando la flagranza del reato di evasione in quanto lo stesso si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria. Venerdì mattina si è tenuto il rito direttissimo in tribunale a Rimini e l’uomo è stato nuovamente sottoposto al regime della detenzione domiciliare.