Evade dai domiciliari, scoperto e arrestato dai carabinieri

Nel tardo pomeriggio di giovedì i carabinieri della Stazione di via destra del Porto hanno arrestato un 36enne, originario di Cesena, per evasione. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto indagato per maltrattamenti in famiglia. Nel corso dei normali controlli, una pattuglia dell'Arma ha bussato alla porta dell'abirazione dove avrebbe dovuto trovarsi il 36enne ma, di lui, non c'era traccia. E' scattato l'allarme evasione e, le altre pattuglie, si sono messe a cercarlo fino a quando l'evaso è stato notato mentre, con fare furtivo, tentava di rientrare in casa senza farsi notare. Bloccato e portato in caserma, è stato arrestato per evasione e trasferito nel carcere riminese dei "Casetti". Processato per direttissima, il giudice ha disposto per il 36enne la misura cautelare della prigione.