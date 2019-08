Evade più volte dai domiciliari, scatta l'aggravamento della misura cautelare

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri di Montescudo-Montecolombo hanno arrestato una 57enne, residente nel comune, su ordine della Corte d’Appello di Bologna. La donna, già agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti, ha più volte ignorato le prescrizioni della custodia cautelare e le relazioni fatte dai militari dell'Arma hanno fatto scattare l'aggravamento della misura cautelare. La 57enne, portata in caserma per le pratiche di rito, è stata poi trasferita nel carcere di Forlì.