Evasioni e frodi fiscali, maxi sequestro da 6 milioni di euro della Guardia di Finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, nell’ambito della incessante incisiva e concreta azione di contrasto ai fenomeni di evasione, elusione e frodi fiscali, che producono effetti negativi per l’economia ed ostacolano la normale concorrenza fra le imprese, anche in questo scorcio di fine 2019, in prossimità delle festività più importanti dell’anno che si chiude, hanno dato esecuzione a provvedimenti di sequestro per equivalente di beni nella disponibilità di soggetti denunciati per reati fiscali e per i quali la locale Procura della Repubblica, concordando con le ricostruzioni investigative delle fiamme gialle e accogliendo le relative proposte di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, ha emesso appositi decreti di sequestro patrimoniale sino alla concorrenza del valore delle imposte rilevate a verbale di constatazione dai finanzieri riminesi.



Nello specifico, i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria e del Gruppo di Rimini, tra novembre e dicembre dell’anno appena concluso, hanno infatti sottoposto a vincolo giudiziario beni immobili e mobili, quote societarie, conti correnti e somme in contanti, nonché beni strumentali destinati all’esercizio dell’attività per un valore complessivo stimato pari a 6 milioni di euro.

La peculiare attività di servizio in rassegna, di contrasto ai più gravi ed insidiosi fenomeni di evasione fiscale e criminalità economica, svolta incessantemente quotidianamente dalle fiamme gialle di Rimini, si inserisce nell’ambito delle primarie missioni istituzionali della Guardia di Finanza, quale unico organo di polizia giudiziaria con competenze specialistiche, in grado di intervenire per il rispetto delle regole in campo economico e finanziario, ai fini della tutela dell’economia legale e degli operatori economici corretti.