Ex carabiniere nei guai, accusato di revenge porn per una serie di scatti hard

E' finito nel registro degli indagati della Procura di Ravenna un ex carabiniere 50enne, per anni in servizio a Rimini, con le accuse di minacce e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite che ritrarrebbero una 40enne ravennate. Secondo quanto emerso, tra i due sarebbe nata una relazione durante la quale la coppia si sarebbe cimentata in alcuni scatti a luci rosse. Nella coppia, però, qualcosa inizia ad andare storto e la signora avrebbe trovato conforto in un altro uomo. E' a ottobre che l'ex carabiniere, dopo aver iniziato a sospettare il tradimento, scopre che la 40enne ha un altro e riesce anche a trovare il numero del rivale. Sarebbe a questo punto che, secondo le accuse, il 50enne avrebbe inviato all'altro uomo gli scatti osè fatti alla ravennate per convincerlo che tra lui e la donna la relazione era più che solida. Un comportamento che, però, configura il nuovo reato di revenge porn ed è così che la 40enne venuta a sapere che sui cellulari dei due uomini passavano delle sue foto a luci rosse si è rivolta alla Procura denunciando l'ex militare dell'Arma.