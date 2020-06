Ex Corderia di Viserba, Quartiere 5: "E' inestimabile il prezzo per la nuova viabilità"

L‘associazione Quartiere 5 interviene sulla progetto che interessa il comparto dell’ex Corderia a Viserba. Il presidente di Quartiere 5 Stefano Benaglia sottolinea come siano positivi gli interventi sulla viabilità, previsti come prioritari, ma continua la delusione per come il valore storico e culturale dell’area sia stato penalizzato dalle scelte politiche del passato.

L'intervento

"Quanto costa la sistemazione di via Marconi e la creazione di una pista ciclabile? Non ci riferiamo al costo monetario ma a quello sociale, culturale e storico. Un intervento atteso da così tanto tempo nasconde una sottile verità, che la comunicazione dell’amministrazione ha omesso. Sappiamo che tutta la viabilità è un onere di urbanizzazione, quindi alla comunità in senso economico non costerà nulla, ma è figlia della devastazione della Corderia.

Ricordiamo che il piano con cui si dava il via libera ad altro cemento in una zona già densamente cementificata, prevedeva la salvaguardia dei dipinti e dei macchinari della Corderia. Inutile dire come siano andate le cose: i dipinti cancellati perché demoliti e i macchinari lasciati alle intemperie dopo la demolizione dei fabbricati. Un pezzo di storia popolare, un luogo unico che ha generato miti, storie e racconti, eliminato senza particolari rimorsi per fare spazio ad altra “riminizzazione”. A fine 800 era così importante da essere meritevole di una stazione ferroviaria dedicata, contribuendo in maniera sostanziale all’economia di Viserba. Tutta la sua storia è stata dimenticata in fretta dalla “politica” del costruire.

Come Quartiere 5 siamo contenti per la nuova viabilità, per le nuove rotonde e anche per il nuovo centro civico (se mai verrà fatto visti i precedenti di Acquarena) ma riteniamo che il prezzo pagato sia troppo alto, tanto alto da essere inestimabile".