Ex testimone di Geova perseguitata dagli appartenenti alla comunità

La decisione di lasciare la religione dei testimoni di Geova si è rivelata un incubo per una riminese 50enne costretta a denunciare gli ex correligionari per stalking. Nei primi anno '90 la presunta vittima e il marito si erano avvicinati alla congregazione per poi abbracciare le ferree regole di quella dottrina. Nel corso degli anni però, la fede è venuta a meno tanto che alla fine la signora ha smesso di frequentare la chiesa. E' stato a questo punto che, secondo quanto denunciato dalla 50enne, sono iniziati i guai con gli ex correligionari che avrebbero fatto di tutto per farla tornare sui suoi passi. Telefonate continue, appostamenti sotto casa e visite improvvise degli altri adepti tutte con l'obiettivo di convincere la donna a cambiare idea. Nonostante la ferma opposizione della 50enne, la situazione era andata avanti in maniera sempre più pesante tanto da tirare in mezzo anche il marito della donna che, nel frattempo, aveva cercato di prendere le distanze pur di trovare pace. E' stato a questo punto che la signora si era rivolta ad un avvocato, per inviare una diffida alla congregazione e invitarli a smettere con le loro persecuzioni ma, per tutta risposta, era arrivata alla 50enne la notifica di essere stata "espulsa dal popolo di Geova". Un atto che prevede la totale esclusione della donna dalla vita della comunità e con amici e famigliari obbligati a interrompere ogni rapporto con chi è stato messo fuori.