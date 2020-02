Fabio Pasini è pronto ad una nuova sfida: missione tra i ghiacci dell'Alaska

Viene considerata una delle esperienze sportive più impegnative del pianeta: si chiama Iditarod. I partecipanti sono chiamati a percorrere in completa autonomia distanze enormi su terreni nei quali la natura più estrema la fa da padrona. Sulle spalle una sua slitta da circa 50 kg da trainare e che aumenta di peso con il cibo e la tenda polare che trasporta. Temperature costantemente al di sotto dello zero, anche di 20 o 30 gradi. Un tracciato completamente naturale, nel quale orientarsi tra montagne di neve e a dispetto delle condizioni meteo proibitive. Una sfida fisica, ambientale e mentale estrema: è questo lo scenario che si troverà di fronte Fabio Pasini. Ecco la nuova sfida estrema che tra il 24 febbraio e metà marzo ha scelto di compiere l'atleta cattolichino. Il suo obiettivo è il traguardo di McGrath a circa 650 km dalla partenza. Per allenarsi ciaspole ed un copertone da trascinare sulla sabbia della Regina per due volte al giorno. Recentemente lo sportivo è stato protagonista della “sfida ai cinque continenti” con ultramaratone che lo hanno visto protagonista in Mozambico, Norvegia, Vietnam e Cambogia, Australia e Sud America.

Pasini nei giorni scorsi ha voluto raccontare la sua nuova avventura al Sindaco Mariano Gennari. “Si riparte, è giunta l'ora. Questa è una avventura – ha detto l'atleta - che ho sognato da tanto tempo. Affronterò difficoltà estreme, momenti di sofferenza e fatica, ma sono certo che la mia testa condurra le mie gambe fino all'arrivo di Mc Grath. E sentirò tutto il calore ed il sostegno della comunità cattolichina”. Il Sindaco Mariano Gennari lo ha definito un vero e proprio “ambasciatore sportivo” di Cattolica nel mondo. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di quanto sta facendo Pasini. Siamo di fronte ad un concittadino che porta alto nel Mondo il nome di Cattolica con le sue imprese sportive. Gli auguro di concludere con successo questa nuova sfida”. Le sue imprese sono state attenzionate anche da Aldo Rock il poliedrico ed eccentrico maratoneta/triatleta/deejay che ogni venerdì mattina è ai microfoni di “Radio Deejay” insieme a Linus per raccontare la grande passione per la corsa. E Pasini svela che le sue avventure potrebbero presto divenire un libro con il quale ha in mente di raccontare, anche e soprattutto, i luoghi e le popolazioni che lo hanno visto protagonista. “Voglio ringraziare ancora una volta l’Amministrazione Comunale di Cattolica per l’interesse e la partecipazione sperando di darle lustro attraverso questa impresa”, ha concluso l'atleta.