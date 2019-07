Facebook, Instagram e Whatsapp in down: utenti scollegati in tutta Europa

Facebook e WhatsApp stanno registrando numerosi problemi in queste ore, come segnalato anche da numerosissimi utenti di Rimini e provincia. Il social media risulta down in tutta Europa per quanto riguarda la condivisione degli articoli, ed in particolar modo nella visualizzazioni delle immagini.

Su Downdetector.com sono tantissimi gli utenti che stanno lamentando questa tipologia di problemi.

La problematica della visualizzazione delle immagini non riguarda soltanto il social network. Anche l'app di messaggistica instantanea WhatsApp non permette al momento il download e la visualizzazione delle immagini.