Barista riccionese muore insieme al suo fidanzato in un tragico incidente in A14

Tragedia in A14: auto precipita nel lago, due giovani perdono la vita

„Si chiamava Maria Shaitit, la 27enne morta insieme al suo fidanzato in un incidente d'auto mercoledì in A14. La giovane lavorava da diversi anni come barista a Riccione. Poco prima delle 12, nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione per Ravenna e Faenza in direzione di Bologna, la sua Fiat 500 si è capovolta all'altezza del chilometro 64, finendo in un laghetto ai margini della carreggiata, particolarmente pieno a causa delle intense piogge di questo periodo. Alla guida c'era Maria. Al suo fianco, invece, Brahim Habbi, 31 anni, nato in Marocco e residente a Predappio, dove giocava a calcio come centrocampista dello Sporting Predappio. I due non si conoscevano da molto tempo, ma per loro era stato amore a prima vista.



„Nel drammatico incidente sono rimasti incastrati all'interno dell'auto e per loro non c'è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi e gli interventi immediati dei soccorritori, che hanno trovato i ragazzi ancora con le cinture allacciate.

Si sarebbe trattato di un'uscita autonoma di strada: l'auto dalla terza corsia avrebbe tagliato tutta la carreggiata per poi precipitare nella scarpata e finire la sua corsa all'interno del laghetto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del fuoco e i sommozzatori per la rimozione dei cadaveri e per la ricerca di altre eventuali persone all'interno del laghetto, oltre alla Polizia stradale di Forlì. Solo attraverso l'autopsia si potrà capire se sono morti per annegamento o in seguito all'impatto dell'incidente.“



