Fallimento Dentix, clinica dentistica in aiuto dei pazienti rimasti senza denti

Con la chiusura delle cliniche Dentix, che ha visto in tutta Italia decine e decine di pazienti rimanere senza denti dopo aver comunque pagato le cure, in soccorso di quanti hanno avuto e stanno avendo disagi arriva una clinica riminese. Dopo la sollevazione popolare degli ex clienti, che oltre a non aver ricevuto le cure già pagate attraverso una finanziaria e che sono alle prese con le rate da saldare, centinaia di esposti e denunce per quanto accaduto e l'intevento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico in Emilia-Romagna Vincenzo Colla per tutelare consumatori e lavoratori arriva un salvagente per i pazienti. La Dental Family di Rimini, infatti, ha preso la decisione di aiutare tutti quelli che hanno subìto dei disagi. "La decisione - spiegano - è scaturita dal fatto che, da quando il nostro percorso è iniziato nel 2010, a Rimini abbiamo assistito più volte all’apertura e chiusura repentina di catene odontoiatriche, con un conseguente grave danno nei confronti di pazienti lasciati senza cure e dipendenti rimasti a casa senza nessun preavviso. Riteniamo, quindi, in questo momento così difficile per le imprese e per gli italiani, che sia importante da parte nostra dare il massimo contributo per la ripartenza del paese a tutela delle persone. Per tutto questo noi di Dental Family mettiamo le nostre professionalità al servizio dei pazienti rimasti con i trattamenti incompiuti e bisognosi di ritrovare un punto di riferimento. In tal senso, offriamo l'opportunità di una visita di controllo per fare il punto della situazione sulle cure già effettuate e valutare insieme come poterle finalizzare, tenendo conto del grave danno economico subito e della delicata situazione che si trovano ad affrontare questi pazienti".

