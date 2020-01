Famiglia con due mamme: "Bella vittoria per Giada e Serena in un comune ostile come Riccione"

"Bella vittoria a Riccione della famiglia arcobaleno di Giada e Serena, un comune ormai da anni ostile a ogni forma di tutela e riconoscimento dei diritti e delle persone LGBT, e proprio per questo il successo è ancora più significativo. La forza del diritto sconfigge l'omofobia che col pretesto burocratico ferisce ancora molte famiglie omogenitoriali". Queste le parole di Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini commentando al notizia della sentenza del tribunale.

"Le famiglie arcobaleno rispondono colpo su colpo con la forza dell'amore alle mille difficoltà che purtroppo ancora trovano ogni giorno sul loro cammino di vita. Anche per questo è importante che nella prossima Giunta regionale ci sia un assessorato ai Diritti che possa aiutare a superare questi ostacoli burocratici che funestano la vita di migliaia di cittadini e cittadine della regione. Le ultime elezioni hanno detto che questo vuole la popolazione, e una regione come la nostra ha le carte in regola per alzare l'asticella del rispetto e dei diritti per superare l'omo-transfobia burocratica che molti ancora usano a pretesto per complicare la vita delle persone LGBT".