Famija Arciunesa dona all'Ospedale Ceccarini due colonnine igienizzanti

Sono state consegnate mercoledì mattina da Famija Arciunesa due colonnine igienizzanti con erogatore a fotocellula e posizionate presso il punto prelievi e il Cup-Farmacia ospedaliera del Ceccarini di Riccione.

La consegna coincide con una ripresa graduale di visite ed esami e la conseguente parziale presenza di cittadini. L'iniziativa di Famija Arciunesa si è attivata per valorizzare l'interessamento di un cittadino bolognese legato a Riccione e darà l'opportunità a chi è in attesa, in ottica di prevenzione al contagio, di disinfettarsi le mani.