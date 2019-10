Famija Arciunesa rinnova il proprio C.d.A. e presenta il nuovo direttivo

Famija Arciunesa rinnova il proprio C.d.A. Dopo 18 anni di grande lavoro, portato avanti con infinita passione, Giuseppe Lo Magro lascia la Presidenza della storica Associazione riccionese, lanciando idealmente il testimone ad un gruppo di giovani riccionesi. Dopo le partecipate elezioni del 20 luglio il nuovo C.d.A. si è riunito l’8 ottobre per la nomina delle cariche sociali. Il nuovo Presidente è Francesco Cesarini, Alessandra Prioli il Vice Presidente mentre sono stati confermati Antonio Batarra come tesoriere ed Antonio Cianciosi come segretario. Gli altri consiglieri eletti nel nuovo direttivo sono Federico Galli, Paolo Santovito, Valerio Tullio, Andrea Urbinati e Roberto Terenziani. Dopo la grande soddisfazione per la riuscita della Festa di “Fine Estate”, ad Oltremare hanno partecipato circa 2000 persone, il nuovo Consiglio farà il suo esordio ufficiale sabato 19 ottobre, giornata del compleanno di Riccione, con una donazione di 2 mila euro in favore dell’Aism che festeggia i suoi 30 anni di attività a Riccione. Il nuovo direttivo di Famija Arciunesa lavorerà sul solco della continuità per trasmettere l'ideale testimone dei padri fondatori di Famija Arciunesa alle nuove generazioni, attraverso un loro crescente e continuo coinvolgimento. La cultura e la storia di Riccione, unite ad iniziative benefiche, saranno sempre al centro dell’attività dell’Associazione, da sempre raccontata nel suo bimensile che da 40 anni arriva in tutte le case dei riccionesi.