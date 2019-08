Fanno il "trenino" in discoteca e rubano il cellulare a una ragazza

Con la scusa di fare il "trenino" sulla pista da ballo, due malviventi sono riusciti a rubare il cellulare a una ragazza. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì in una discoteca di Rimini dove, la vittima, stava ballando. I ladri hanno iniziato a dimenarsi insieme alla giovane e, durante i balli scatenati, hanno inscenato una sorta di "trenino" al termine del quale la ragazza si è ritrovata senza telefonino. E' stata la stessa vittima a dare l'allarme e, sul posto, è intervanuta una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti sono riusciti a bloccare subito uno degli autori, poi identificato come un marocchino 30enne, mentre il complice era già riuscito a fuggire. Il ladro è stato arrestato e sono in corso le ricerche per riuscire ad acciuffare anche il secondo malvivente.