Fanno irruzione nella scuola e filmano la bravata, denunciati due minorenni

L'idea di postare il filmato della loro bravata sui social network ha reso uno scherzo il lavoro dei carabinieri che, in pochi istanti, sono risaliti agli autori dell'irruzione nella scuola "Rosaspina". I due ragazzini, uno italiano e uno di origini marocchine entrambi 17enni, sono entrati in azione nella notte del 4 giugno forzando le porte e mettendo a soqquadro le aule. A presentare denuncia ai carabinieri è stato il sindaco del paese e, in poco tempo, è spuntato su Facebook il video postato dall'italiano sul proprio profilo. I militari dell'Arma sono così risaliti anche al secondo partecipante convocandoli entrambi in caserma. I ragazzini hanno tentato di sostenere di essere entrati nella scuola per vedere se era cambiato qualcosa durante il lockdown ma, alla fine, hanno rimediato solamente una denuncia a piede libero per tentato furto aggravato.

