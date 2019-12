Farmacia nel mirino, due spaccate in pochi giorni

Ha utilizzato sempre lo stesso metodo il ladro che, negli ultimi giorni, ha preso di mira la farmacia Bellariva mettendo a segno due spaccate di fila. Per i due colpi ha utilizzato un tombino di ferro con il quale ha sfondato la vetrina. Nel primo furto il ladro è riuscito a mettere le mani sul fondocassa mentre, nel secondo, è rimasto a mani vuote. I titolari, infatti, dopo la prima visita hanno preferito non lasciare i contanti dopo la chiusura. Dalle indiscrezioni emerse, l'autore potrebbe essere sempre lo stesso e al momento sono in corso el analisi sui filmati delle telecamere a circuito chiuso con la speranza che, dai fotogrammi, possano emergere elementi utili per individuare il malvivente.