Fase 2, il centro storico si rianima dopo il lockdown ma pochi con le mascherine

Il centro storico di Rimini riprende vita dopo due mesi di lockdown e, lunedì mattina, erano in tanti ad aggirarsi nel cuore della città anche se, nonostante gli obblighi della fase 2, non tutti indossavano la mascherina d'ordinanza. Le attività commerciali hanno rialzato le serrande e i bar hanno lavorato a pieno ritmo, soprattutto con le colazioni d'asporto, tanto da finire le paste già a metà mattinata. C'è attesa per il prossimo 1 giugno quando, se tutto dovesse andare bene, si potrà tornare ad effettuare il servizio ai tavoli. Bar e locali, infatti, si stanno preparando a questa data predisponendo il maggior distanziamento tra i tavolini.

