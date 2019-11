Fatale l'ultimo colpo, catturato il rapinatore seriale di farmacie

Si sono aperte le porte del carcere per un 35enne riminese, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto essere il rapinatore solitario che negli ultimi giorni ha preso di mira le farmacie della città mettendo a segno una serie di colpi. Ad essere fatale per il malvivente è stata l'ultima rapina, avvenuta sabato mattina ai danni della farmacia "De Luigi" di via Di Mezzo, dopo la quale è stato arrestato dai carabinieri. Il malvivente era entrato in scena verso le 10 e con lo stesso modus operandi, volto coperto e coltello alla mano, si era fatto consegnare i contanti per poi fuggire. Un bottino esiguo, circo 90 euro, con l'azione del rapinatore che è però rimasta impressa nei filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la farmacia. Dopo il colpo sono accorsi i carabinieri che, visionando i filmati, hanno diramato la descrizione del rapinatore alle altre pattuglie. E' stato proprio l'abbigliamento a tradire il 35enne che, poco dopo, è stato individuato dai militari dell'Arma vestito proprio come appariva nel filmato. Portato in caserma, è stato riconosciuto anche dalla vittima facendo così scattare le manette. Sottoposto a fermo, sono in corso le indagini che potrebbero addebitargli anche gli altri colpi commessi in città.