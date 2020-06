Federconsumatori: "Ancora nessun rimborso per abbonamenti non utilizzati durante il lockdown"

L’emergenza Covid 19 ha inciso su molti settori della vita quotidiana e lavorativa, tra i quali rientra il settore dei trasporti pubblici. La chiusura di scuole ed attività lavorative ha causato una notevole riduzione dei passeggeri ed il servizio svolto è stato funzionale, quasi esclusivamente, alle necessità di spostamento degli addetti ai servizi essenziali, con conseguente forte riduzione di introiti. Gli studenti ed i lavoratori che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti già acquistati si sono trovati, senza alcuna responsabilità, nell’impossibilità di utilizzare il servizio e, di conseguenza, hanno chiesto alle competenti società rimborsi o voucher a seconda delle particolari esigenze specifiche. "Ad oggi però - spiega Federconsumatori - non sono state ancora fornite risposte in merito alle richieste avanzate dai consumatori. Dopo le prime settimane di incertezza è stata sancita la chiusura definitiva dell'anno scolastico 2019/2020 mediante la "didattica a distanza", cui doveva far seguito l'immediato rimborso della parte di abbonamento al trasporto pubblico scolastico non utilizzato. Nessun rimborso, però, è stato accordato, né tantomeno sono state adottate misure volte a tutelare i consumatori colpiti, nonostante il settore del traporto pubblico locale sia stato oggetto di un provvedimento recentissimo della Regione Emilia Romagna con cui si è reso gratuito il trasporto pubblico agli under 14 a partire dal prossimo mese di settembre. Nel silenzio delle istituzioni e delle società interessate, Federconsumatori ha ritenuto opportuno intervenire a tutela di quelle famiglie che hanno sostenuto costi - a volte ingenti - per garantire il trasporto scolastico ai propri figli; pertanto, sono state formulate specifiche richieste di rimborso al gestore locale, su cui si attende un pronto riscontro".



