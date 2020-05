Federconsumatori: "Nessun riscontro sulle richieste di rimborso degli abbonamenti dei trasporti"

L’emergenza Covid 19 ha inciso su molti settori della vita quotidiana e lavorativa, tra i quali rientra il settore dei trasporti pubblici. La chiusura di scuole ed attività lavorative ha causato una notevole riduzione dei passeggeri ed il servizio svolto è stato funzionale, quasi esclusivamente, alle necessità di spostamento degli addetti ai servizi essenziali, con conseguente forte riduzione di introiti. Gli studenti ed i lavoratori che non hanno potuto usufruire degli abbonamenti già acquistati si sono trovati, senza alcuna responsabilità, nell’impossibilità di utilizzare il servizio e, di conseguenza, hanno chiesto alle competenti società rimborsi o voucher a seconda delle particolari esigenze specifiche. "Ad oggi però - sottolinea Federconsumatori - non sono state ancora fornite risposte in merito alle richieste avanzate dai consumatori". La sede riminese dell'associazione ritiene che "sia necessario individuare una soluzione, auspicando che il Governo possa emettere a breve ulteriori provvedimenti che regolamentino nello specifico le presenti situazioni, come espressamente richiesto. Si pensi, in particolare, agli abbonamenti scolastici, destinati a non poter più esser sfruttati per il corrente anno scolastico, ovvero a quegli abbonamenti legati ad attività lavorative non ancora riaperte o per le quali vige ancora incertezza sulla futura sorte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Alla luce del tempo già trascorso, urge individuare una soluzione – conclude Federconsumatori - si pensi ad esempio all’emissione di voucher per un futuro abbonamento per gli studenti che riprenderanno i medesimi percorsi scolastici a decorrere dal prossimo settembre, anche in considerazione delle decisioni già assunte da alcuni enti locali come ad esempio il Comune di Cattolica che ha disposto il rimborso delle quote del trasporto scolastico comunale relative al periodo di sospensione del servizio a causa dell'emergenza Covid 19. Inoltre l’apertura di molte attività produttive ha portato a dover riformulare alcuni capisaldi della mobilità alle nuove esigenze di sicurezza, per tale occorre creare tutte quelle migliorie che garantiscano un servizio pubblico a disposizione dei cittadini tenendo conto degli accessi alle stazioni ed ai mezzi, dei dispositivi di protezione e igienizzazione dei pullman e delle carrozze".