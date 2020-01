Fellini 100, un autoritratto tratto dal Libro dei sogni per il francobollo del centenario

Tanti appassionati questa mattina si sono ritrovati a Castel Sismondo, sede della Mostra Fellini 100. Genio Immortale e che oggi ha ospitato l’annullo filatelico di Poste italiane in occasione dell’emissione di un francobollo dedicato al centenario della nascita di Fellini. Il francobollo, appartenente alla serie tematica "le Eccellenze italiane dello spettacolo" e con una tiratura di 500mila esemplati, riporta un’immagine del Libro dei Sogni, un autoritratto di Federico Fellini, ed è disponibile anche uno speciale folder in tiratura limitata (circa 3mila copie) che oltre al francobollo del Centenario raccoglie una quartina di francobolli, un francobollo singolo, un francobollo dedicato a Fellini emesso il 20 ottobre 2010, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione. L’annullo filatelico realizzato in occasione di questa speciale giornata sarà disponibile all’ufficio postale di Rimini (Arco d’Augusto) per i prossimi venti giorni.