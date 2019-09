E' di un riminese 'adottivo' la seconda miglior pizza del mondo

Vive e lavora a Rimini uno dei vincitori del Campionato Mondiale del Pizzaiuolo Trofeo Caputo, che si è tenuto durante la nona edizione del Napoli Pizza Village, festa popolare tra le più grandi d’Europa ospitata a Napoli nella cornice del celebre Lungomare Caracciolo dal 13 al 22 settembre. Si chiama Ferdinando Percoco, ha 31 anni, napoletano di nascita, tra i migliori giovani pizzaioli d'Italia e romagnolo per scelta da 8 anni ed è il pizzaiolo del ristorante Rossopomodoro di Rimini.

Ferdinando si è aggiudicato il secondo posto come miglior pizzaiolo del mondo 18esimo Trofeo Caputo per la categoria più ambita, la pizza Stg (specialità tradizionale garantita) ed è anche vincitore della Gran Coppa Rossopomodoro come primo pizzaiolo Rossopomodoro in tutto il mondo. Per la categoria Stg, Percoco sale sul podio tra il primo classificato Ciro Magnetti e la terza, la giapponese Okabayashi Aiko. Un successo che lo proietta nell’empireo dei grandi pizzaioli di sempre nella specialità Stg della pizza napoletana incoronata nel 2017 dall’Unesco come patrimonio dell'umanità.

“La vittoria di Ferdinando è una vittoria per tutti noi - commentano i titolari del Rossopomodoro di Rimini - Ci rende orgogliosi e ci dà un ulteriore stimolo a continuare a valorizzare il lavoro artigianale dei nostri pizzaioli, che sono la vera arma segreta per diffondere il made in Italy e il messaggio della vera e buona pizza napoletana in tutto il mondo".

Gallery