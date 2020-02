Ferie, turni e indennità: i sindacati del trasporto pubblico sul piede di guerra

Continuano ad essere agitate le acque in Start Romagna, coi sindacati riminesi sul piede di guerra: oggi c'è stato un presidio dei sindacati davanti alla sede del capoluogo, domani è previsto invece l'incontro per la procedura di raffreddamento, in vista di uno sciopero. Intanto, Fil-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl e Usb non mollano la presa ricordando i temi della vertenza da discutere a un tavolo "non ancora concesso". Cioè, elencano una carenza di organico che "non riguarda solo gli autisti, ma anche il personale dell'officina", oltre al fatto "che ai lavoratori vengono attribuite responsabilità superiori rispetto al loro inquadramento, i turni stressanti anche a causa delle condizioni del traffico e delle strade, i temi delle indennità, del venduto a bordo, delle ferie non godute". La vertenza, comunque, ribadiscono i sindacati, va avanti "a fronte di una direzione aziendale che fin dal suo insediamento ha azzerato ogni relazione sindacale" e di un'amministrazione comunale, quella di Rimini, "che, pur essendo proprietaria, al momento non ha mostrato alcun interesse rispetto alle richieste avanzate dai lavoratori".

