Fermato nel cuore della notte: "Vado a lavorare in cantiere" ma è in ciabatte

La voglia di "evadere" dalla propria abitazione per fare un giretto nel cuore della notte è costata una pesante sanzione a un riminese 30enne fermato da una pattuglia della polizia di Stato impegnata nel contenimento dell'epidemia di Coronavirus. Il ragazzo, intorno alle 4 di mercoledì, è stato intercettato da una Volante mentre si trovava a bordo della porpria vettura in viale Rimembranze. Il 30enne, in un primo momento, ha dichiarato di stare andando a fare benzina per poi partire alla volta di Bologna per andare a lavorare in un cantiere. Durante la storiella, però, si è contraddetto più volte cambiando spesso l'ubicazione del luogo di lavoro e, fatto scendere dall'abitacolo, gli agenti si sono accorti che era con le ciabatte da casa. Un abbigliamento poco consono a un cantiere e, messo alle strette, il 30enne non ha potuto far altro che ammettere di essere uscito di casa non riuscendo più a resistere al confinamento. Per lui è così arrivata la sanzione maggiorata.

