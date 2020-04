Fermato sullo scooter, 70enne si giustifica così: "Non trovo le sigarette per mia suocera"

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria durante il weekend di Pasqua hanno rafforzato i controlli su tutte le arterie stradali per scongiurare gli spostamenti delle persone e mantenere il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, sorvegliando l’intero territorio della Valmarecchia, con posti di controllo in tutto il territorio. L’Arma di Novafeltria rammenta che le disposizioni “anti-contagio al covid-19” hanno principalmente lo scopo di limitare la circolazione delle persone al fine di tutelare il diritto alla salute di tutta la comunità e che il sacrificio dalla maggioranza dei cittadini onesti non deve e non può essere vanificato dalla leggerezza di pochi incoscienti. A tal fine vengono sottoposti a controllo tutti gli automobilisti e chiunque viene trovato per strada per la verifica delle condizioni per lo spostamento. Sono state controllate 142 persone, 2 giovani sono stati deferiti in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” mentre 12 sono state le persone sanzionate per “inosservanza delle disposizioni anti-covid19” in riferimento al rispetto del Decreto che prevede per gli inottemperanti una sanzione pecuniaria da 400 a 3000 euro. C'è anche chi è stato denunciato per essere scappato di casa dopo l'ennesimo litigio con la suocera: "E' insopportabile, ora ho rivalutato mia moglie..." (QUI L'ARTICOLO)

Spaccio di droga

Un 30enne ed una 23enne entrambi di Tavullia sono stati controllati a piedi, nella serata di ieri, nell’abitato di Villa Verucchio. I militari della locale Arma e dell’Aliquota Radiomobile si sono insospettiti nel vedere i due ai quali, sottoposti a controllo, è stata richiesta una motivata giustificazione sulla loro presenza in quel luogo. Sin dalle prime fasi del controllo i due hanno manifestato uno strano nervosismo e un atteggiamento fortemente sospetto, tanto da portare i Carabinieri a procedere alla loro perquisizione personale. Sono stati rinvenuti sei involucri di cellophane trasparente contenenti hashish del peso complessivo di 5 grammi. La droga è stata sequestrata. I due sono stati denunciati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” inoltre sono stati sanzionati per la violazione delle norme di contenimento dell’epidemia in atto.

"Compro le sigarette per la suocera"

Un 44enne residente ad Acquaviva di San Marino è stato fermato in località Pietracuta di San Leo, nella mattinata di Pasqua, mentre a piedi percorreva gli argini del fiume Marecchia con l’intenzione di raggiungere i suoi genitori residenti in località Ponte Santa Maria Maddalena di Novafeltria e “pranzare poi insieme a loro”. Un 70enne residente a Santarcangelo di Romagna, sorpreso nel pomeriggio di ieri a bordo del suo scooter a Poggio Berni. L’uomo ha riferito ai militari di essere uscito per “comprare le sigarette alla suocera”. I militari gli hanno contestato la scusa: oltre a non essere un valido motivo per uscire il giorno di Pasqua, poteva acquistarle nel comune di residenza. Inoltrein quella località non vi erano distributori di sigarette.

Altre scuse poco credibili

Un 20enne di Poggio Torriana è stato fermato ieri sera, a bordo della sua auto, mentre tentava di eludere i controlli per rientrare nella sua abitazione, dopo essere stato a casa di amici a Sogliano al Rubicone per passare la giornata. E' stato sanzionato di oltre 500 euro.

Un 30enne residente a Verucchio, è stato fermato lunedì mattina mentre girovagava a piedi per il Centro di Villa Verucchio. L'uomo è stato fermato dai militari e ha riferito loro che “stava cercando un supermercato aperto”. La scusa non ha retto ed è stato rispedito a casa con la sanzione di circa 400 euro.

Un 44enne albanese residente a Santarcangelo è stato invece fermato Centro Commerciale Valmarecchia. Alla richiesta degli operanti di giustificare la sua presenza fuori comune l’uomo ha riferito di essere li per “comprare il latte per il figlio”. Essendo giorno festivo la scusa non ha retto. Inoltre viaggiava a bordo del motociclo senza revisione (scaduta da tre mesi) e con patente di guida albanese (essendo residente da più di un anno in Italia avrebbe dovuto convertirla in patente di guida Italiana) oltre la sanzione anti-covid, è stato contravvenzionato per la patente non convertita e la guida con revisione scaduta. La patente di guida albanese è stata ritirata ed il veicolo è stato fermato.

La Compagnia Carabinieri di Novafeltria ricorda alla cittadinanza di stare in casa e uscire solamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, per qualsiasi dubbio prima di muoversi contattate il numero di emergenza “112”.