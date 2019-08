Feroce rissa alla fermata dell'autobus, un ferito in gravi condizioni

E' di un 35enne ferito in maniera grave, il bilancio della feroce rissa che si è scatenata nella serata di mercoledì in piazzale Gondar a Bellariva. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 22.40 lungo viale regina Margherita all'altezza della fermata dell'autobus quando per cause non chiare un gruppo di ragazzi ha iniziato a picchiarsi. Nella rissa sarebbero spuntati dei cocci di bottiglia che, usati come coltelli, hanno raggiunto il 35enne. E' scattato l'allarme e sul posto sono accorse sia le forze dell'ordine che il personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. I sanitari hanno provveduto a soccorrere il ferito che, una volta stabilizzato, è stato trasportato all'Infermi col codice di massima gravità. Sono in corso le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto.