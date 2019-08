Ferragosto da pienone nelle celle dell'Arma: 20 arresti negli ultimi 2 giorni

Il Ferragosto 2019 ha fatto segnare il sold out nelle caserme dei carabinieri del Comando Provinciale di Rimini con tutti i posti disponibili nelle celle occupati dai malviventi che, nelle ultime 48 ore, sono stati arrestati dai militari dell'Arma. E', infatti, di 20 persone finite in manette e di 23 denunciati a piede libero il bilancio del maxi dispostivo schierato sulla costa e nell'entroterra riminese. "Numeri importati - ha spiegato il comandante provinciale, colonnello Giuseppe Sportelli - visto anche i numerosi eventi sul territorio e le migliaia di turisti presenti. Nelle ultime 48 ore sono stati 900 i militari impiegati, sia sulla costa che nell'entroterra, con 80 pattuglie che hanno presidiato tutta la provincia 24 ore su 24 per un totale di oltre 800 persone controllate. Rispetto allo scorso anno, i reati sono calati e, allo stesso tempo, sono aumentati gli arrestati. Sulla costa il crimine più diffuso è risultato essere lo spaccio al dettaglio e, quest'anno, abbiamo assistito al preoccupante fenomeno di tanti ragazzi che arrivati qui in vacanza si trasformano in pusher per pagarsi le ferie. Si tratta quasi sempre di giovanissimi, in alcuni casi minorenni, che non arrivano a superare i 20 anni di età".

GLI ARRESTI DI RIMINI

Nel dettaglio i carabinieri della Compagnia di Rimini, nel corso del Ferragosto, hanno arrestato un tatantino 32enne già agli arresti domiciliari dai quali era evaso più volte per un aggravamento della misura cautelare. Due giovani milanesi, un 17enne e una 19enne, sono stati arrestati per spaccio in piazzale Boscovich in quanto trovati in possesso di 25 dosi di Mdma. Sempre per spaccio è finito in manette anche un milanese 20enne pizzicato in flagranza mentre, sempre nella zona del porto, cedeva una dose di hashish ed è poi stato trovato in possessod i 8 dosi di Mdma e 1 di ketamina. A Bellaria un milanese 46enne e un albanese 30enne sono stati arrestati per rapina a mano armata. I due, insieme a un gruppo di amici risultati estranei, con una pistola giocattolo hanno minacciato una guardia giurata e svaligiato il deposito bevande del villaggio Polo Est. Fuggiti poi a bordo di un camper, sono stati intercettati dai carabinieri. Col supporto di un agente della polizia penitenziaria, i carabinieri hanno acciuffato due borseggiatrici, di 23 e 24 anni entrambe bulgare, che avevano appena messo a segno un colpo sull'autobus della Linea 11. In manette per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale un marocchino 28enne, già noto alle forze dell'ordine e che gravita nella zona di Borgo Marina, che fermato per un controllo in via Gambalunga ha dato in escandescenza aggredendo le divise. Perquisito, nelle sue tasche sono anche spuntate 3 dosi di eroina. Un ultimo pusher, un neo 18enne di Monza già noto alle forze dell'ordine, è stato ammanettato mentre spacciava nella zona della Beach Arena. Perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di Mdma e 1 grammo di hashish. A questi si aggiunge il 22enne salernitano che, in preda all'alcol e alla droga, ha devastato l'hotel Milton di Rimini armato di estintore.

GLI ARRESTI DI RICCIONE

Per quanto rigaurda la Compagnia di Riccione, oltre ai due arrestati coninvolti in altrettanti accoltellamenti, il bilancio è di 7 persone finite in manette di 11 denunciate a piede libero. Nel dettaglio, un napoletano 45enne e un bengalese 28enne, dopo aver rubato uno zaino con cellulari ed effetti personali a una giovane turista sono riusciti a contattare la vittima chiedendole un "pizzo" di100 euro per restituirle la refutiva. La ragazza si è subito rivolta ai carabinieri che, dopo averle consigliato di acconsentire alle richieste dei malviventi, hanno preparato la trappola per arrestarli. All'appuntamento, oltre alla vittima, si sono presentati anche i militari dell'Arma in borghese e, al momento dello scambio, sono entrati in azione per arrestare il partenopeo e lo straniero. In manette per rapina anche due giovanissimi bergamaschi, un 19enne e un 17enne, ritenuti responsabili di aver sottratto degli zaini sulla spiaggia dopo aver spintonato i proprietari. Stesso reato per un libico 17enne commesso, questa volta, sul lungomare D'Annunzio sempre ai danni di un turista che si è visto strappare lo zainetto. Nel tardo pomeriggio di Ferragosto il Radiomobile è intervenuto nella zona dell'Abissinia dove i padroni di casa avevano sorpreso i ladri nel loro appartamento. Ne è nato un tafferuglio e, a dare l'allarme, è stata la vicina che ha permesso ai carabinieri di arrivare immediatamente sul posto e bloccare i malviventi. A finire nei guai due giovanissimi nomadi di 17 e 14 anni, il primo di origini croate e il secondo di origini belghe, che hanno dato non poco filo da torcere ai militari dell'Arma. Privi di documenti, infatti, hanno tentato di tutto per non essere identificati e si è anche reso necessario sottoporli alla lastra del polso per riuscire ad individuare la loro età.

COMPAGNIA DI NOVAFELTRIA

Sul fronte dell'entroterra i carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno operato per garantire la sicurezza della Valmarecchia e vigilare, in particolar modo, sia sulle strade che sulle abitazioni lasciate vuote per le ferie. In questo caso non si sono registrati particolari problemi con gli equipaggi delle “gazzelle” hanno proceduto al controllo di 9 esercizi pubblici, di circa 90 veicoli ed alla identificazione di oltre 150 persone. Molti i conducenti sottoposti al test per l’assunzione di alcol con l’etilometro di cui uno, 39enne marocchino, è stato trovato positivo dai militari della Stazione di San Leo, con oltre 1,2 grammi per litro di alcol, in pieno giorno. All’uomo che è sembrato tutt’altro che consapevole della gravità di tale comportamento, è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per l’art.186 del Codice della Strada per “guida in stato di ebbrezza”. Inoltre, a tutela dei bambini trasportati, i militari hanno posto massima attenzione al rispetto delle normative relative all’utilizzo di seggiolini e cinture di sicurezza, elevando qualche contravvenzione.