Ferragosto in sicurezza, la polizia di Stato ha presidiato gli eventi del territorio

Alle prime luci dell’alba di oggi si sono conclusi i servizi predisposti e coordinati dalla Questura di Rimini per garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini e turisti che hanno invaso la Riviera Romagnola in occasione delle sere e delle notti del Ferragosto 2019 per partecipare agli oltre trenta eventi che si sono svolti in contemporanea. E’ stato in particolare assicurato il divertimento in sicurezza alle migliaia di persone che invadendo la Riviera hanno partecipato alle serate presso la Summer Beach arena di piazzale Boscovich, epresso la Beach Arena di Miramare, ove si sono esibiti artisti di calibro internazionale. Suggestivo è stato altresì lo spettacolo “Un mare di fuoco”, dove lungo 3 km di spiaggia si è svolto un party estivo con fuochi d’artificio. Particolarmente nutrita è stata inoltre la partecipazione all’evento che ha animato il Ferragosto del comune di Bellaria-Igea Marina: sono state diverse migliaia per ogni serata i partecipanti al Bay Fest, speciale party di spettacolo e musica punk/rock svoltosi sotto la vigile attenzione di un dispositivo di ordine pubblico predisposto dalla Questura di Rimini.

Analoghi dispositivi sono stati predisposti in occasione degli eventi musicali organizzati da Radio “Deejay on stage” in piazzale Roma a Riccione e che hanno visto la partecipazione di oltre 20 mila persone nelle due serate. Particolare attenzione è stata dedicata anche discoteche delle colline di Riccione dove sono state registrate le presenze di Dj di fama internazionale che hanno richiamato numerosi giovani provenienti da tutta Italia, per i quali attento e sensibile è stato il sistema di sicurezza applicato dagli uomini in divisa. Gli Agenti hanno infatti “seguito” nei loro spostamenti il popolo della notte garantendo loro un percorso in sicurezza: l’articolato sistema di controlli infatti è partito dalle stazioni, dai caselli autostradali e dalle principali arterie stradali per arrivare sino ai locali della riviera romagnola. L’attività di prevenzione stradale è stata mirata alla verifica del rispetto delle disposizioni del codice della strada con l’impiego di etilometri e altre apparecchiature che rilevano l’eventuale assunzione di sostanze stupefacente da parte dei conducenti, con mirati posti di controllo in alcuni punti nevralgici nelle adiacenze dei numerosi locali meta dei pendolari del divertimento. L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nei prossimi giorni in occasione dei numerosi eventi estivi ancora in programma.

Con l’impiego anche degli uomini del Reparto a Cavallo della Polizia di Stato e dell’unità cinofilasono stati infatti ulteriormente intensificati i controlli presso le discoteche, i locali notturni, i pub i disco bar e gli altri locali meta di ritrovo dei giovani della Riviera romagnola, puntando anche sui luoghi dai quali e per i quali si parte per raggiungere le discoteche della provincia (oltre ai i parchi e le aree verdi e gli altri luoghi di maggiore aggregazione di giovani)

I risultati non sono mancati: infatti, nelle 24 ore comprese dalla serata del 14 a quella del 15, sono stati 6 gli arresti effettuati, venti i denunciati, oltre seicento gli identificati e diversa, sia per quantità e qualità, la droga sequestrata da parte del personale della Questura. In occasione dell’evento Summer Beach Arena sono stati tratti in arresto dal personale delle Volanti, grazie anche al fiuto del cane “Jago” dell’unità cinofila di Bologna, tre soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui un cittadino italiano, che dopo essere stato arrestato per aver ceduto una dose di marjuana a minori, veniva associato alla locale casa circondariale.

Durante l’evento sono stati oltre venti le persone segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di una modica quantità di droga per uso personale. Nel pomeriggio di ieri, nei pressi di un parcheggio di un locale, è stato identificato e bloccato un cittadino marocchino trovato in possesso di 58 dosi di droga pesante, 31 di cocaina e 27 di ketamina, nonché di diverso denaro contante provento di spaccio. Il cittadino straniero veniva pertanto tratto in arresto per spaccio e la droga e il contante sequestrati. Gli uomini della Squadra Mobile di concerto con quelli del Posto di Polizia di Bellaria, traevano in arresto nella serata di ferragosto un cittadino senegalese per tentata estorsione, in quanto, a seguito di un furto di uno smartphone, chiedeva alla vittima come corrispettivo per la restituzione una somma di denaro.

Nella serata di ieri veniva arrestata su segnalazione Interpol dal personale del Posto di Polizia di Riccione una cittadina moldava poiché destinataria di un provvedimento di cattura per conto di AG estera per truffa e furto. Gli operatori della locale Squadra Nautica, nella giornata di ieri, presso la battigia all’altezza del bagno 56 a Rimini sud, individuavano un cittadino straniero ambulante, che alla vista degli stessi fuggiva, abbandonando un sacco contenente della merce contraffatta, tra cui diversi occhiali da sole di note griffe fraudolentemente imitate e messe su mercato. Intensificati inoltre i controlli presso i minimarket e presso altri esercizi commerciali da parte della locale Squadra Amministrativa, e le espulsioni da parte dell’Ufficio Immigrazione.

Numerose altresì le vigilanze ai ristetti domiciliari effettuati dalla Divisione Anticrimine.

Parecchi infine i posti di controllo predisposti sul territorio in occasione dei quali sono statecontrollati oltre 180 veicoli e irrogate numerose sanzioni per inosservanza al codice della strada.

Intenso anche il lavoro delle Specialità della Polizia durante il periodo di ferragosto.

La locale polizia Stradale durante il periodo di riferimento, ha controllato 110 veicoli e 130 persone, contestando ben 78 infrazioni al codice della strada, di cui 4 per veicoli privi di copertura assicurativa.

Sono state ritirate 9 patenti di guida, effettuate 5 contestazione per guida in stato di ebbrezza a seguito dei 122 controlli etilometrici fatti.

I controlli per antiabusivismo nel trasporto di persone hanno portato alla contestazione di due violazioni di cui all'art.86 cds per taxi abusivi che trasportavano ignari turisti nei luoghi di divertimento della riviera, a cui sono stati sequestrati i veicoli ai fini della confisca.

La locale Polizia ferroviaria, oltre ad identificare una settantina di persone, notificava un daspo urbano nei confronti di un cittadino italiano, elevava 6 sanzioni amministrative per inosservanza all’ordinanza comunale antidegrado, e due sanzioni per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.

Intensificato, inoltre, il monitoraggio del web da parte della Polizia Postale al fine di prevenire i reati informatici.

Potenziata, infine, l’attività preventiva dalla Polaria in occasione dei numerosi voli in arrivo e partenza con circa 2500 passeggeri identificati e controllati.