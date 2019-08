Ferragosto sicuro, in campo 6 pattuglie della Municipale per ogni turno

Saranno più di 50 gli agenti della Polizia Locale di Rimini che, lungo la giornata, si dedicheranno all'attività di controllo e vigilanza a Ferragosto, a conferma del dispositivo organizzativo attuato nel 2018. Un piccolo esercito che svolgerà servizi di prevenzione e monitoraggio nei luoghi sensibili del territorio, a garanzia della sicurezza di residenti e turisti, e in sinergia con le forze dell'ordine di stanza in città.

Il Comune garantisce l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio con 6 pattuglie per ogni turno di lavoro, di cui due operative nelle ore notturne, divise sul territorio per zona operativa: da Viserba, alla zona centrale, fino a Miramare. Un incremento delle attività della Polizia Locale che, anche nel periodo di Ferragosto, è finalizzato principalmente alla massima prevenzione e al contrasto dei reati predatori, con particolare riferimento alla sicurezza nelle manifestazioni turistiche.

Oltre ai servizi di presidio del territorio garantiti dagli agenti della Polizia locale, la macchina comunale non si fermerà anche nella giornata di ferragosto e nel we successivo grazie al lavoro di oltre 500 dipendenti che continueranno a garantire i servizi essenziali per residenti e ospiti.