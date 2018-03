Festa dei 100 giorni, a Bellaria appuntamento con 46 istituti della provincia

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche in questo 2018 il Palacongressi di Bellaria Igea Marina ospiterà la “Festa dei cento giorni” dedicata agli studenti delle classi quinte superiori: un appuntamento che, per il primo anno, metterà insieme tutti gli istituti del territorio dando vita ad una serata unica nel suo genere. In Abruzzo i cento giorni alla maturità si festeggiano con il ritiro al santuario di San Gabriele, a Pisa tradizione vuole che i maturandi ripetano la stessa cosa per 100 volte, nelle Marche è usanza benedire le penne con cui si affronteranno gli esami, in molte località di mare gli studenti si recano in spiaggia e scrivono sul bagnasciuga il voto desiderato, danno le spalle al mare, gettano del sale e attendono che il mare cancelli completamente il voto. Insomma, tanti i modi per attendere la maturità a cento giorni dal fatidico giorno. Al Palacongressi di Bellaria Igea Marina ben quarantasei istituti del territorio lo faranno festeggiando e ballando in tre sale con musica house, hip hop, reggaetton, afro e deep house, il tutto anticipato da cena con inizio alle 20.30;