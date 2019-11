Col raduno in piazza Cavour delle autorità, delle Forze Armate, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma e dei cittadini, prenderà avvio lunedì alle 9,30 la Cerimonia Ufficiale per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma ufficiale prevede alle 9.45 onori al Prefetto della Provincia di Rimini e rassegna dello schieramento in armi nel corso del quale avverrà l’alza bandiera. Alle 10 partenza del corteo con deposizione di corone ai monumenti in piazza Tre Martiri, nella Cappella Votiva all’interno del Tempio Malatestiano e in piazza Ferrari. Alle 10.30 la celebrazione della S. Messa nella Chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio), celebrata da Mons. Agostino Pasquini, Cancelliere Vescovile.