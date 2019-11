Festa delle Forze Armate, Carabinieri in mostra anche a Novafeltria

Il 4 novembre le celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate”, rappresentano un importante momento di coesione e unità nazionale, nonché l’appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini. In occasione di questa importante ricorrenza, la Compagnia Carabinieri di Novafeltria, ha allestito, nella vetrina di un negozio in Piazza Vittorio Emanuele, una mostra di uniformi, oggetti e simboli dell'Arma dei Carabinieri. Un piccolo gesto per ricordare che da sempre la “Benemerita” è vicina a ogni cittadino sia garantendo la quotidiana sicurezza che con attività di valore sociale. La “vetrina” rimarrà allestita fino alla mattina del 5 novembre.