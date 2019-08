Festa di compleanno per le 5 candeline del delfino Taras

Scatenato e curioso proprio come il ‘cugino’ Ulisse. Il piccolo Taras festeggia venerdì 9 agosto ben 5 anni e lo fa in una maxi festa a Oltremare di Riccione. Il cucciolo di tursiope della laguna è nato il 9 agosto 2014 a Riccione. Oggi pesa quasi 135 kg ed è lungo ben 2 metri e mezzo. Taras sarà il protagonista assoluto al termine dell’appuntamento ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ in programma nella Laguna di Ulisse alle 11.30. Per lui è prevista una bella sorpresa preparata dagli addestratori e dallo staff del parco, in compagnia della mascotte Ulisse.

Taras è il delfino più amato dalle femmine del gruppo ma anche dagli addestratori e da tutti gli ospiti del parco. Ogni giorno gioca e si diverte in compagnia di mamma Blue, Candy, Mia, sotto lo sguardo vigile di “nonna” Pelé, la delfina più anziana d’Europa (55 anni a fine settembre). Curiosissimo, Taras oggi è un vero ‘adolescente’ e consuma ben 6 kg di pesce al giorno. Adora sardine e aringhe. Il pubblico per tutta l’estate potrà vederlo più da vicino attraverso i programmi interattivi su prenotazione “Addestratore per un giorno” e “Incontra il delfino” articolati in parti teoriche con biologi e in sessioni pratiche curate dagli addestratori professionisti di Oltremare.

Altro appuntamento emozionante è quello con le Notti coi Delfini: ultimi posti disponibili per trascorrere una notte nel parco e dormire davanti alle vasche di Pianeta Mare, con un indimenticabile risveglio faccia a faccia con Taras e gli altri turisopi della Laguna. Le date in programma sono 13, 20 e 27 agosto. Per prenotare il proprio posto contattare lo 05414271.