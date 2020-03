Festeggia i 18 anni massacrando un ragazzo poi ruzzola dalla scalinata del municipio

Notte agitata nel cuore del centro storico di Rimini con un'aggressione ai danni di un 21enne che ha visto finire in ospedale, con un serio trauma cranico, anche chi ha scatenato il pandemonio. Tutto è avvenuto in piazza Cavour quando, secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di origini nomadi era nella zona dei locali per festeggiare i suoi 18 anni. Dopo una lunga serie di brindisi, annebbiato dall'alcol, il neo maggiorenne ha iniziato a discutere per futili motivi con un riminese 21enne per poi aggredirlo all'improvviso. Il 18enne, armato con una cassa bluetooth per ascoltare la musica, ha sferrato l'apparecchio sulla faccia dell'avversario facendogli saltare alcuni denti. E' scattato l'allarme e, in piazza, è accorsa una Volante della polizia di Stato coi testimoni che hanno subito indicato agli agenti l'aggressore che si trovava ancora sotto i portici di palazzo Garampi. Alla vista delle divise, il 18enne ha tentato la fuga ma a causa del troppo alcol ingurgitato nello scendere dalle scale è inciampato facendo un volo di quasi 2 metri e rovinando sul selciato sbattendo violentemente la testa. Sul posto è stato chiesto l'intervento del 118 e, in piazza Cavour, è accorsa l'ambulanza con l'auto medicalizzata. Ai sanitari le condizioni del ragazzino sono apparse serie e, a causa di un grave trauma cranico, si è deciso per il trasferimento d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove si trova attualmente in stato di osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, il personale della Questura di Rimini ha provveduto a denuciare il neo 18enne per le lesioni riportate dal 21enne.