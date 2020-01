Festività natalizie di super lavoro per il personale della Questura

Festività natalizie di super lavoro per gli agenti della Questura di Rimini che, fino al 6 gennaio, hanno operato per garantire la sicurezza della città e il tranquillo svolgimento degli eventi di capodanno. Il bilancio finale ha visto venire controllate 2483 persone, 38 esercizi pubblici e 754 autoveicoli con 75 posti di blocco lungo le principali strade. Complessivamente sono state ricevute 6783 chiamate al numero di emergenza ed effettuati 298 interventi che hanno portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia a piede libero di 39. Tra i casi più emblematici l'arresto del complice di un transessuale che aveva rapinato un Rolex dal polso di un ragazzo, l'individuazione e l'arresto dopo un folle inseguimento di un pusher sfuggito alla cattura nell'operazione "Clean park", l'arresto di uno spacciatore che appena uscito dalla Questura aveva danneggianto un'auto della polizia di Stato e la cattura di un evaso che armato di coltello si temeva potesse fare del male all'ex compagna. L'ultimo degli arresti risale al 6 gennaio qunado è stato catturato un 37enne casertano che, armato di tenaglie, aveva cercato di rubare una bici parcheggiata in piazza Cavour e vistosi scoperto aveva strattonato il proprietario nel tentativo di fuggire.

Anche le specialità della Polizia di Stato hanno contribuito a rendere queste festività più sicure sia per cittadini che turisti.

La Polizia stradale ha assicurato l’attività di vigilanza non solo presso i caselli e gli snodi autostradali della provincia, ma anche presso le principali arterie stradali della provincia al fine di garantire la regolarità delle fasi di afflusso e deflusso dei turisti in occasione degli eventi che hanno interessato la provincia di Rimini. La Polizia Stradale ha impiegato 105 pattuglie, emesso 405 infrazioni: di cui 18 per guida in stato di ebrezza, 3 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, 43 per eccesso di velocità, 21 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 15 per utilizzo del telefono cellulare. La Polizia Stradale ha controllato 750 veicoli, sottoposto 477 persone ad etilometro e decurtato 579 punti-patente ritirando 25 patenti. La Polizia Ferroviaria ha controllato 768 persone, messo 91 pattuglie a controllo dello scalo ferroviario e arrestato 2 soggetti. La Polizia Frontiera, nel garantire la sicurezza dello scalo aereoportuale, ha controllato 8102 persone, messo in opera 48 equipaggi, controllato 60 voli e respinto alla frontiera 4 soggetti.

La Polizia Postale ha denunciato 9 persone e monitorato 14 siti.