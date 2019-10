Fiamme nell'appartamento dell'Acer, l'inquilino portato in ospedale

Momenti di paura, nella notte tra lunedì e martedì, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento. L'allarme è scattato intorno all'1.40 in via dell'Allodola a Rimini, in un'abitazione dell'Acer, facendo accorrere i vigili del fuoco con l'autobotte. All'interno della casa, situata al piano rialzato della palazzina, ci abitava un 60enne che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso, le fiamme sono partite dalla camera da letto e il fumo ha invaso tutte le stanze tanto che l'appartamento è stato dichiarato inagibile. In via dell'Allodola è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri. Dai primi accertamenti, a provocare l'incendio sarebbe stato un mozzicone di sigaretta fumato dal 60enne sul letto e poi finito sul materasso. Acer ha già provveduto a trovare una sistemazione all'inquilino e a bonificare l'appartamento.