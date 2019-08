Fiamme nella lavanderia scatta l'evacuazione dell'hotel

E' scattato intorno alle 20 di giovedì sera l'allarme per un incendio che ha reso necessaria l'evacuazione di un hotel di Riccione. Le fiamme si sono sprigionate dalla lavanderia situata al sesto piano della struttura di via Mascagni e, al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno provveduto a completare l'opera di spegnimento iniziata dal personale dell'albergo. Si è reso necessario anche l'intervento di un'ambulanza del 118 per soccorrere un dipendente della struttura ricettiva, lievemente intossicato dal fumo, che però non è stato ricoverato in ospedale. Verso le 21.30 i vigili del fuoco hanno dichairato il cessato pericolo, permettendo agli ospiti di ritornare nelle loro camere, ma dagli accertamenti sarebbero emerse alcune irregolarità nel piano antincendio che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti.