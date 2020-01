Fiamme nella notte, il bar finisce in cenere

E' scattato poco prima delle 2, nella notte tra domenica e lunedì, l'incendio che ha mandato in cenere un bar di Riccione. Le fiamme si sono levate nella zona tra il bancone e la cucina della Belle epoque di viale Dante e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte. In un primo momenti si è temuto per i tre appartamenti sopra al locale ma, grazie all'intervento degli idranti del personale del 115, il rogo è stato circoscritto e poi domato. Ingenti i danni ai quadri elettrici e da fumo tanto che, il bar, è stato dichiarato inagibile. Le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti e, sia nella notte che nella mattinata di lunedì, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo.