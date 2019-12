Fienile in fiamme, il rogo sotto controllo dai vigili del fuoco

E' scoppiato nella tarda mattinata di venerdì, e potrebbe andare avanti per tutta la giornata di sabato, l'incendio di un fienile avvenuto a Miratoio di Pennabilli. L'allarme è scattato intorno alle 12 quando, nell'azienda agricola, si sono levate le prime lingue di fuoco dal deposito di 300 metri quadri che custodisce oltre 350 rotoballe. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che, cn le autobotti, sono riusciti a circoscrivere le fiamme che rischiavano di attaccare un'altra struttura. Nella serata di venerdì le squadre del 115 erano ancora al lavoro ma, l'incendio, non era ancora domato. Vista la situazione, i vigili del fuoco proseguiranno le operazioni di spegnimento per tutta la notte.