Fiera Rimini, sì all'ampliamento: come si "cuce" con la città tra aree verdi, parcheggi e ciclabili

Connessioni urbane, aree verdi, percorsi ciclopedonali e parcheggi per accompagnare lo sviluppo del polo fieristico della città. Ha dato semaforo verde a tutto questo e altro ancora (15 sì e nove astensioni, nessun 'no') la commissione comunale che oggi ha esaminato la proposta di Accordo territoriale da sottoporre alla Provincia di Rimini per il progetto "Città della Fiera-Rimini", che prevede l'ampliamento del polo fieristico connesso ad una serie di interventi per potenziare accessibilità e viabilità dell'area (rotatoria, parcheggi, collegamenti ciclopedonali, aree verdi). Il tutto, si ricorda dal Comune, "in coerenza con gli strumenti urbanistici (Psc e Ptcp) e armonizzandosi con il percorso di sviluppo e riqualificazione che sta interessando il quadrante nord della citta'". La proposta di accordo nasce dal progetto di ampliamento di Italian Exhibition Group per potenziare e rafforzare il polo fieristico e che diventa la leva per rivederne l'intero assetto "relazionandolo agli altri ambiti della città e in particolare con il Parco del mare nord in corso di realizzazione", specifica il Comune. L'ampliamento proposto sorge sul lato est della Fiera. Il nuovo padiglione potrà raggiungere una superficie complessiva massima di 30.000 metri quadri e dovrà essere realizzato in modo da essere indipendente dall'attuale struttura e da garantire la flessibilità di utilizzo, cioè rispondere a più funzioni. Di pari passo andrà un ampliamento dei parcheggi, di cui una parte sul confine nord, per soddisfare le esigenze dei residenti della vicina via Turchetta. La maggior parte delle aree di parcheggio sarà però fuori dall'ambito del polo funzionale, a mare della Statale 16, a servizio quindi sia della Fiera sia dell'area di Viserba e Rivabella.

I parcheggi pubblici, collocati a mare della SS 16 e a monte della ferrovia, serviranno come aree di attestamento a servizio del riqualificato lungomare, intercettando i flussi di traffico provenienti da nord e consentendo l'interscambio tra auto privata e eco-mobilita' (trasporto pubblico, pedonalita', bici, sharing mobility). Per migliorare l'accessibilità al polo fieristico sarà inoltre realizzata una nuova rotatoria sulla SS 16, oltre ad opere di connessione ciclopedonali tra Fiera, città e nuovo Parco del Mare. L'obiettivo perseguito dall'accordo infatti è "legare l'ampliamento della Fiera alla realizzazione di un 'parco città campagna': il polo fieristico sarà collegato con il Parco del Mare attraverso una sequenza di ambienti" in cui si alternano spazi verdi, orti, spazi di sosta e attrezzature pubbliche e prevedendo un percorso verde che, attraverso un sottopasso ciclopedonale sulla SS16 e sfruttando il tracciato del canale Turchetta ed il sottopasso esistente in corrispondenza della ferrovia, colleghi fisicamente il Polo fieristico e la zona residenziale di via Turchetta al mare. In prospettiva, questo 'corridoio di mobilità sostenibile' dovrà dialogare con gli interventi inseriti nel Protocollo d'intesa con le Fs per la rimozione del passaggio a livello di Rivabella e con i progetti di potenziamento della linea ferroviaria Rimini-Ravenna e del sistema di trasporto pubblico locale a servizio della zona nord. Il progetto di ampliamento prevede infine lo spostamento delle vasche di laminazione esistenti e la realizzazione di una nuova vasca per intercettare le acque dell'intero bacino. La vasca dovra' avere un volume sufficiente a laminare le acque delle aree urbanizzate del polo fieristico e da tutto il bacino di afflusso nella fossa Turchetta.

L'Accordo territoriale sulla Fiera vale cinque anni dalla sottoscrizione: entro quella scadenza va avviata una parte dell'iter amministrativo degli interventi attuativi. "Con questo progetto leghiamo lo sviluppo di uno dei principali poli attrattivi ed economici della nostra città alla riqualificazione urbana che interessa l'intero quadrante di Rimini nord e piu' in generale al percorso di sviluppo dell'intera città- sottolinea l'assessore alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni- rispondiamo quindi all'esigenza di ampliamento di una Fiera che, ancor più alla luce delle sfide future, necessita di nuovi spazi per irrobustire la propria offerta e continuare a crescere, con evidenti ricadute in termini di lavoro e occupazioni, quantomai necessarie, a maggior ragione in questa fase. Cogliamo l'opportunità di dare ulteriore slancio a una realta' strategica per la nostra economia per mettere mano ai collegamenti e ai servizi di un'area che nasce tra la zona mare e la Fiera, sia rispondendo alle necessità dei tanti residenti della zona, sia andando a implementare la dotazione e l'accessibilità del nuovo lungomare nord riqualificato e naturalizzata". Inoltre, in previsione del prossimo prolungamento del Metromare, quello della Fiera "si propone come hub di interscambio, in grado di collegare il polo di Rimini nord sia con i motori culturali e le funzioni del centro storico sia con le attività e i servizi della zona sud e dell'intero distretto turistico. E' dunque - tira le somme Frisoni - una proposta fortemente integrata nella visione complessiva della Rimini che cambia e utile al completamento della valorizzazione di un comparto strategico della città".

(agenzia Dire)