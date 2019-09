Fiera di San Michele a Santarcangelo: tutte le modifiche alla viabilità e il piano parcheggi

Fervono i preparativi per la 647esima edizione della Fiera di San Michele in programma questo weekend a Santarcangelo. Per consentire gli allestimenti di stand, bancarelle e degli spazi che ospiteranno gli eventi da venerdì entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità per strade e piazze del centro storico.

Dalle ore 14 di venerdì alle 20 di lunedì saranno vietati transito e sosta nelle piazze Ganganelli e Marini e in via Andrea Costa (davanti ai civici dal 4 al 14), mentre dalle 18 di venerdì fino alle 6 di lunedì sarà vietata la sosta in via Lauro de Bosis. Le modifiche più sostanziose entrano in vigore a partire dalle ore 6 di sabato (fino alle 6 di lunedì 30) con il divieto di transito e sosta nelle vie Gaetano Marini (tra le vie XXIV Maggio e Garibaldi), Garibaldi, Battisti, Aurelio Saffi, Matteotti, Molari, Don Minzoni, Cavour, Ludovico Marini, Andrea Costa (tra le vie Daniele Felici e Montevecchi), Daniele Felici (tra le vie Andrea Costa e Giordano Bruno), Giuseppe Verdi (tra le vie Marini e Giordano Bruno), De Bosis e piazza Marconi. Domenica, dalle 7 alle 20, non sarà invece possibile transitare e sostare nelle vie Cagnacci e Faini, mentre dalle 10,45 alle 11 circa il tratto di via Pascoli tra le vie Serravalle e Mazzini sarà chiuso al traffico.

Come di consueto, oltre alle modifiche alla viabilità, l’amministrazione comunale e gli organizzatori di Blu Nautilus hanno predisposto anche il piano parcheggi: tra le aree di sosta più capienti, il parcheggio Francolini e il piazzale Campana (entrambi custoditi e a pagamento), quelli in via Pedrignone, Togliatti, Tosi/Stazione FS e Piave (gratuiti). Infine, oltre al divieto di utilizzo della plastica monouso per le attività di somministrazione di cibi e bevande, ai pubblici esercizi e agli stand gastronomici di piazza Ganganelli, Marini e Guglielmo Marconi e nelle aree limitrofe, da sabato 28 a domenica 29 settembre è vietata anche la vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori in vetro.