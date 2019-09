Le Unità Cinofile da Soccorso protagoniste alla Fiera di San Michele

Alla Fiera di San Michele, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre a Santarcangelo, saranno protagoniste anche le Unità Cinofile da Soccorso dell'Ucs Romagna. Sabato, allo Sferisterio, dalle 9,30 alle 11 i bambini delle scuole elementari parteciperanno a dimostrazioni delle Unità cinofile da soccorso Romagna sulla ricerca di persone scomparse. Dalle 16 gli allevatori raccontano...: presentazione di cani di razza: lagotto, doberman, labrador e pastore australiano. Dalle 17 alle 18 il primo soccorso veterinario raccontato dal dottor Emanuele Giordano (gratuito, piazzetta Nicoletti). L'indomani l'Ucs Romagna organizza un'esposizione cinofila aperta ai cani di tutte le razze, compresi i meticci. Inoltre sarà possibile anche per i bambini sfilare col proprio cane. In palio prosciutti, salami, coppe, sacchi di crocchette, buoni sconti "wash dog" e giochi per i giovani presentatori. Per tutta la giornata di domenica i bambini potranno partecipare alla pesca di beneficenza con tanti giochi in palio.